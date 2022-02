Rosalia i Rauw Alejandro s'interessen per una casa modernista de Manresa

La cantanti la seva parella, el també cantant, s'han interessat en la compra del, una casa modernista ubicada a Manresa. Es tracta d'un edifici ideat per l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa que compta amb una protecció integral després de ser declaradaper l'ajuntament del municipi del Bages.Segons la informació que ha publicat Regió7, la finca es va posar a la venda fa un any al portal Habitaclia per., tot i que últimament havia baixat a, sense despeses d'impostos, notaria i gestió. Actualment, ja no surt publicada l'oferta en aquest portal immobiliari.Segons les fotografies que havia publicat el mateix portal, es tracta d'un edifici molt ben conservat, tant a l'exterior com a l'interior. L'immoble té, 10 habitacions, jacuzzi interior i piscina, iMas Morera pertanyia als propietaris de lade Manresa. La mare de la família, germana dede la joieria Tous, era qui l'havia mantingut en bon estat fins a la seva mort. A finals de 2021, el titular de la propietat era, vidu de la mare de la família Torra, que la va heretar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor