Els pediatres reclamen la fi de totes les restriccions a les escoles

La Societat Catalana de Pediatriai activitats extraescolars o de lleure. L'entitat assegura que la separació per grups bombolla i les quarantenes de contactes teneni poden afectar l'aprenentatge."Les mesures actuals (...) tenen efectes negatius en àrees fonamentals dels menors com l'aprenentatge, la sociabilitat o la salut mental i emocional. La salut dels infants va molt més enllà del control d'una infecció vírica que serà poc rellevant en la immensa majoria de casos", asseguren en un comunicat.Tot i queper decisió del Govern de la Generalitat, els centres educatius segueixen patint diversos efectes sorgits per aquestes restriccions pandèmiques que es mantenen des de fa més d'un any i mig.Un bon nombre d'estudiants de parvulari, primària, secundària i Batxillerat han encadenat diverses quarantenes consecutives, sigui per confinaments de classe o per contactes estrets amb positius en l'àmbit intrafamiliar. Per a la Societat Catalana de Pediatria,de manera molt negativa a l'alumnat i als infants.Des de l'associació pediàtrica catalana demanen la retirada de la mascareta davant la baixa incidència, demostrada durant l'últim any de la pandèmia, de laels infants i gràcies a la immunització que, segons asseguren ells mateixos, ha adquirit tot el personal docent en els últims mesos per l'exposició al virus.També creuen necessarii quarantenes de contacte. Només haurien de faltar a classe l'alumnat simptomàtic i tornar a l'escola quan desapareguin aquests símptomes. La Societat Catalana de pediatriaper elaborar un informe conjunt basat en l'evidència científica i una estratègia per establir noves mesures.​​​​​​​​​

