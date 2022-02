El Suprem avala ara l'ordre de la Junta Electoral de retirar l'escó de Juvillà

Elha desestimat finalment les mesures cautelars sol·licitades perper deixar en suspens l'ordre de la(JEC) de deixar vacant l'acta del diputat de la. La decisió arriba tres setmanes després que es presentessin els recursos i quan Juvillà ja no és diputat al Parlament. D'aquesta manera, la sala contenciosa-administrativa avala per ara l'ofensiva de l'organisme electoral, que Juvillà va perdre l'acta de diputat el passat 3 de febrer en compliment de l'ordre de la JEC.El Suprem argumenta que la petició de cautelars sol·licitada per Juvillà és "genèrica i allunyada de l'examen dels acords" de la Junta Electoral, amb la qual cosaque ja va fixar en casos anteriors en els quals l'ens va determinar que hi havia una causa d'inelegibilitat sobrevinguda. El tribunal conclou, en definitiva, que no té per què actuar de forma diferent a com ho va fer en el cas de l'escó de l'expresidentEl Suprem s'ha pronunciat sobre la petició de cautelars de Juvillà, però no encara sobre la que va presentar el Parlament. No ha entrat a valorar encara el fons del recurs, fet que encara es pot allargar uns mesos. Sigui com sigui, Juvillà ja no és diputat i la qüestió ha provocat una la presidenta del Parlament,, que sempre va dir que defensaria l'escó del diputat cupaire i, de fet, va ser molt crítica ambquan va retirar l'acta a l'expresident Quim Torra.Aquesta dilluns, Borràs va donaren unaretransmesa sobre com va gestionar el cas de Juvillà, un procediment que ha estat criticat per tots els grups de l'arc parlamentari, que l'acusen deo, directament, "de mentir". La presidenta de la cambra va situar la responsabilitat de l'acatament en els funcionaris, dels quals va arribar a dir que havien actuat de manera "improcedent" per "por" a patir conseqüències penals. Borràs va defensar que mai va donar cap ordre per acatar la JEC i apartar Juvillà, que tampoc va ordenar que no el convoquessin al ple i que sí que va acceptar la delegació del seu vot malgrat que oficialment constés el contrari.Partits com els comuns, Cs i el PP han demanat la dimissió de la presidenta, també a l'ull de l'huracà també per la seva participació en el tall de la Meridiana prohibit per la conselleria d'Interior. La CUP, ERC i el PSC continuen considerant que, malgrat les explicacions, continuen havent incongruències en el seu relat i lamenten que se situï l'acatament a la JEC sobre les espatlles dels treballadors públics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor