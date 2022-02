Borràs proposa aturar l'activitat parlamentària pel cas Juvillà

La mesa del Parlament valora si suspèn l'activitat parlamentària per la situació de l'escó del diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa,. Es tracta d'una proposta que hauria fet la presidentai que està sent discutida de portes endins, ja que ERC considera que s'hauria de limitar la durada d'una hipotètica congelació de tota l'activitat de la cambra. En aquests moments, el Parlament està a l'espera de lapresentades alperquè Juvillà continuï sent diputat mentre no hi hagi sentència ferma, però la JEC va ordenar que la inhabilitació es faci efectiva en, un termini que finalitza aquest divendres.La reunió de la mesa ha començat una hora més tard del previst i sense la presència del diputat de la CUP, queper un problema greu de salut. Fonts coneixedores de les negociacions expliquen que els grups independentistes treballen per coordinar la resposta global al xoc amb la JEC i que, si bé Borràs ha plantejat suspendre l'activitat parlamentària, tant ERC com la CUP consideren que la suspensió ha deperquè s'ha de preservar els drets de Juvillà i, al mateix temps, de la resta de diputats.La proposta que està en debat passa per reunir la comissió de l'estatut del diputat per aprovar aquesta decisió, acció que republicans i anticapitalistes reclamen que es faci el més ràpid possible. Tot i això, els lletrats han advertit la mesa dels riscos que té aquesta proposta que es planteja tant en termes de protesta com de preservar el cos funcionarial de la cambra.La presidenta del Parlament té capacitat de suspendre plens, i aquesta setmana no n'hi ha. A les comissions, funciona diferent. Cada president de comissió és qui ha de decidir si convoca o no les sessions, i Borràs no té competència per fer-ho en aquest àmbit. Només es suspendrien les comissions si les presidències respectives ho acordessin, cosa que podria passar en aquelles que estan presidides per partits independentistes (ERC presideix la comissió d'Interior o la CUP la comissió sobre el model policial, per exemple), però no en aquelles comissions on la presidència recau en un partit no independentista.Fins ara, línia d'acord de la CUP, ERC, Junts i els comuns és que Juvillà continua sent diputat mentre la inhabilitació no sigui definitiva. La principal incògnita és si aquesta unitat es mantindrà en cas que el Tribunal Suprem, sense haver emès encara sentència ferma, ignora la votació amb la qual el Parlament va ratificar el diputat de la CUP i reclama queBorràs ha assegurat sempre que ella obeirà la decisió de la cambra per protegir els drets dels diputats. Fonts coneixedores de la situació expliquen, però, que desoir el Suprem no només podria tenir conseqüències sobre ella i els components de la mesa, sinó que també podria afectar funcionaris.La CUP té clar que la resposta a la JEC ha de serentre les tres formacions polítiques independentistes, i ha de servir per garantir els "drets i les funcions" de Juvillà. "No volem fer de la repressió una arma llancívola entre grups", insisteixen fonts de la CUP. La situació de salut de Juvillà no canvia res en relació a l'ofensiva de la JEC. Els anticapitalistes insisteixen que la resposta ha de seri ha de ser una eina per a futurs casos similars. Eulàlia Reguant s'enfronta a un judici per desobediència al març i podria desembocar també en una condemna per inhabilitació.L'ultimàtum de la JEC arriba abans que el Suprem es pronunciï sobre els dos recursos presentats contra la seva decisió i, de fet, és una incògnita si aquest termini s'esgotarà abans que el tribunal hagi resolt sobre la qüestió. Dilluns passat, Juvillà va presentar el seu escrit a la sala contenciosa de l'alt tribunal i a finals de setmana, després de votar-ho al ple, ho va fer el Parlament. En tots dos recursos es demanen mesures cautelars per deixar en suspens l'ordre de la Junta Electoral. De tota manera, l'organisme electoral ha tirat pel dret i divendres va donar cinc dies a Borràs per executar la inhabilitació de Juvillà, sota l'amenaça de "conseqüències jurídiques".

