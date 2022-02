L'ACA manté l'alerta per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà

Mesures en l’àmbit del Fluvià Muga

Reg agrícola: 25%.

Usos ramaders: 10%.

Usos industrials: 5%.

Usos recreatius que impliquin el reg: 30%.

Altres usos recreatius: 5%.

El Ter-Llobregat s'aroxima a l'estat de prealerta

Empitjora la sequera pluviomètrica

L’(ACA) ha revisat l’estat de la sequera a les conques internes de Catalunya i, en especial, de la unitat d’explotació que està enresolent que es manté l’estat d’alertaLes pluges registrades durant el mes de novembre han incrementat, de manera lenta però constant, el nivell de reserves d’aquesta massa d’aigua subterrània, però lper abandonar l’escenari d’alerta.Així, l’aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix a, se situa a 15,7 metres sobre el nivell del mar, tenint en compte que en el moment de la declaració d’alerta, durant el mes d’octubre de 2021, l’aqüífer estava en 15,4 metres.En les unitats d’explotació restants de les conques internes (17),i l’altra meitat es troben en situació de normalitat.visitant el portal específic sobre la situació de sequera a Catalunya Amb la situació d'alerta d'aquesta unitat d'explotació, es mantenen les mateixes limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable. En relació amb els usos urbans, existeixen dos tipus d'afectacions:que han d'acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'ompliment de fons ornamentals, la neteja de carrers, la limitació en l'ompliment de piscines, etc.a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), lesi els volums captats.La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal i com es detalla a continuació:En total,, tots ells dins de la comarca de l’Alt Empordà: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.El sistema Ter Llobregat, que abasteix al voltant de 5 milions de persones, està ali es garanteixen totes les demandes per a un període de. No obstant això, per alentir el descens dels embassaments, lescatalanes (Llobregat i Tordera) estan incrementant la seva producció, passant dels 0,8 m/s a 2,12 m/s (el que suposa que passar d’una producció del 20-30% al 85% del conjunt de la seva capacitat).En relació amb els municipis que depenen de l’, que actualment està al 41% de la seva capacitat, havent mantingut el seu volum en les darreres setmanes, aquests. No obstant, en cas que no es produeixin pluges en els propers mesos, amb les reserves actuals no es podran garantir les necessitats de reg per a la campanya d’aquest estiu., que fan referència únicament a la pluja caiguda en els darrers 12 mesos respecte els valors normals,i, i el curs mig del riu Llobregat s’afegeix a les 9 unitats de explotació que ja estaven en aquest estat de sequera pluviomètrica severa arran de la falta de pluges dels darrers mesos (aqüífers de Carme Capellades, Fluvià Muga i Baix Ter, embassament de Darnius Boadella, sistemes Ter i Llobregat, i unitats d’Empordà, estany de Banyoles i serralada transversal). Aquest escenari de sequera pluviomètrica no comporta restriccions en els usos.

