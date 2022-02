Els funcionaris de Bèlgica aconsegueixen el dret «a desconnectar de la feina»

, d'un nouque els permetrà conciliar millor entre la seva vida privada i la feina. En total, uns 65.000 treballadors de l'administració pública del govern belgaestablert per contracte.i que només comptarà amb diverses excepcions, que hauran de ser justificades. És a dir, si es trenca per acord mutu o "per quelcom que no pot esperar", podran ser interpel·lats en horari no laboral.En aquesta nova legislació,per no estar atents al mòbil o al correu electrònic. El fet de no contestar fora de l'horari laboral no penalitzarà, un fenomen que pateixen desenes de milions de treballadors, dins i fora de l'administració pública. En paraules de, ministra d'Administració Pública del govern d'L'executiu de De Croo, format per membres dels Liberals i Demòcrates Flamencs, pretén trencar amb la nul·la conciliació laboral que s'ha anat establint, segons la mateixa De Sutter, en els últims anys. Aquesta problemàtica es viu tant en el món de l'empresa privada com a l'administració pública, però el primer sector, a Bèlgica, es mostra més reticent a aquesta legislació "restrictiva". Per a De Sutter,és essencial per no generar estrès i esgotament, "les veritables malalties laborals d'avui dia".que permetin una conciliació laboral fonamentada amb cara i ulls. La competitivitat exigida als treballadors fora dels horaris establerts per contracte és una pràctica molt estesa a tots els nivells, tant el de l'empresa pública com el de la privada, que ha estat denunciada per sindicats i associacions en l'última dècada.

