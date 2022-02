Els mitjans aeris de #bomberscat no poden treballar en l'incendi de Peralada per la força de la tramuntana. Ara, a lloc, 53 dotacions terrestres.https://t.co/K4oMwsQW2f — Bombers (@bomberscat) February 1, 2022

(Alt Empordà) ja concentraque hi treballen des d'aquesta matinada. El foc hauria començat en una zona a tocar del quilòmetre 43,5 de la carretera C-252 i afecta bosc de ribera a totes dues bandes de la Muga i camps del voltant atiat pel fort vent que bufa a la zona.De fet,hi puguin actuar i, tot i que inicialment s'havia donat per estabilitzat, a hores d'ara encara hi ha diversos focus actius. Les ràfegues han provocat moltes guspires, que han generat. Se n'han trobat, fins i tot, a 500 metres de distància del front.

