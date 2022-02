El Barça tanca amb Aubameyang un mercat d'hivern de davanters

Com ja és gairebé tradició elha tornat a tancar un mercat de fitxatges amb tensió i incertesa fins a l'últim dia. El club ha incorporat a última hora, cedit des de l', que ja s'entrena tot i no haver-se oficialitzat. Després de dies de cerca d'un davanter centre, serà finalment el jugador gabonès qui s'incorporarà a la disciplina blaugrana, havent també superat les proves mèdiques que han descartat qualsevol anomalia.La seva incorporació se suma a les de-que s'havia anunciat al novembre, però no va poder jugar fins aquest any-. Es tracta d'un dels mercats d'hivern en què els blaugranes han realitzat més incorporacions, destinades principalment a resoldre la falta de gol que falta a hores d'ara als de. El que no s'ha resolt és el cas, que es quedarà al Barça tot i que no jugarà davant la seva negativa a renovar.Tot i això, la complicadadel club ha obligat a fer operacions sense massa despesa. De fet, l'única incorporació amb traspàs va ser la de Ferran Torres, que va arribar des delper 55 milions d'euros. Aubameyang i Traoré arriben cedits, mentre que Alves va arribar a cost zero, ja que es trobava sense equip.Precisament els motius que justifiquen, segons el club, la dèbil salut econòmica han estat presentats peraquest mateix dimarts. El Forensic ha desvelat les presumptes irregularitats i la "conducta deslleial" de l'anterior junta de, i pels resultats del qual el club ja ha denunciat la gestió i el fitxatge de Griezmann a la Fiscalia.

