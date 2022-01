El Barça demana a la Fiscalia investigar el fitxatge de Griezmann

Nous detalls sobre la denúncia dela laper la gestió de la junta de. El club hauria sol·licitat al ministeri públic investigar el pagament de comissions durant la incorporació d'a la disciplina blaugrana l'estiu del 2019, segons ha avançat El Periódico.Segons explica el mateix diari, la junta presidida per Laporta no només parlaria de comissions d'intermediaris pel fitxatge del francès, sinó també les rebudes per altres incorporacions, com la del brasiler Malcom. Lava obrir diligències d'investigació després de la denúncia que el FC Barcelona va presentar dimecres contra la junta de, segons van avançar RAC1 i El Periódico.En concret, el mateix diari explicava que els fronts de la investigació se centren en el pagament de comissions per traspassos de futbolistes, sobrepagaments a advocats, l'i el possible fraccionament de pagaments, entre altres irregularitats. La investigació va a càrrec delde la Fiscalia de Barcelona. Es tracta d'un primer pas processal, en què s'analitzarà si la documentació sobre la gestió de l'anterior junta que aporti el club pot ser constituent de delicte.Posteriorment, se solen realitzar declaracions de testimonis, o fins i tot, dels mateixos investigats. Si es troba una il·legalitat, la Fiscalia denunciarà o es querellarà, i es podria unir amb el procés judicial del. Elva denunciar davant la Fiscalia la gestió de la junta directiva dea partir dels resultats de la investigació, que l'actual junta va impulsar per detectar possibles irregularitats abans en l'etapa de l'expresident i els resultats de la qual seran presentats aquest dimarts.

