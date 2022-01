El Govern planteja «donar autonomia» a cada centre per aplicar la immersió

El Govern comença a traçar la resposta al front obert sobre les llengües als centres educatius. L'esborrany del futur decret de currículums, que elabora el departament d'Educació i que ha avançat l'Ara, donaria "autonomia" i uns criteris a cada escola o institut per decidir com aplica la immersió i la política lingüística. L'objectiu, segons explica el mateix diari, és que cada centre decideixi si prioritza més o menys el castellà segons factors socials i familiars de l'alumnat.A més de les propostes lingüístiques, l'esborrany desvelat per l'Ara també inclou modificacions en l'avaluació, que serà al final de cada cicle (2n, 4t i 6è de primària). També és destacable el canvi en el nom de les qualificacions: assoliment excel·lent, assoliment notable, assoliment satisfactori i en procés d'assoliment, en lloc del suspens. Amb aquest canvi es voldria reforçar la idea que l'ensenyament és continu.El títol de graduat de l'ESO es podrà obtenir encara que no s'hagin assolit totes les assignatures, si així ho considera el professorat en la documentació oficial d'avaluació. L'alumnat podrà repetir un any, i només en casos molt excepcionals l'alumne podrà repetir dues vegades quart curs si no ha repetit en cursos anteriors. L'esborrany també parla d'un lleguatge "no sexista ni androcèntric" en tots els documents.Són dues de les mesures que planteja l'executiu català, i que se sumen a l'exigència del nivell C2 de català per accedir a la funció docent a partir del 2024. La Llei d'Educació de Catalunya (LEC) recull que el professorat ha de tenir el nivell C2, però aquest apartat va ser derogat fins al 2019, quan una sentència va reconèixer la seva validesa. El C2 serà també obligatori per a qui ja hi treballa, però no el 2024. Així, el C2 deixarà de ser mèrit i passarà a ser requisit.

