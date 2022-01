El curiós sorteig en un acte del partit republicà dels EUA a Texas

Don Huffines just gave away an AR-15. Based. pic.twitter.com/wNBrmBVGww — Kambree (@KamVTV) January 30, 2022

Elsaprofiten els actes electorals per exposar les seves idees i promeses. Però hi ha moltes maneres de comunicar-les als assistents. Així ho va demostrar un candidat delper a les primàries de la formació a, que va celebrar un curiósen un míting.El protagonista d'aquesta història és, polític de perfil ultraconservador que va sortejar entre els presents a l'acte electoral un; una manera original de defensar la tinença d'armes i demostrar les idees que vol aplicar com ade, càrrec pel que ja fa campanya.

