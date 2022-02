Àudio | Si reps una trucada com aquesta, penja: és una estafa

Si recibes una llamada ☎ como ésta ⤵ ➡➡ NI CASO



Se hacen pasar por el servicio técnico de #Microsoft y te informan de un supuesto problema en tu equipo #NoPiques#SomosTuPolicía#EstamosPorTi pic.twitter.com/6DR3GzOskH — Policía Nacional (@policia) January 31, 2022

Lesno paren de pujar. L'ús universal d'aparells tecnològics on hi guardem tota la nostra informació ha fet multiplicar elsque, sense sortir de casa, són capaços de robar dades i diners a les víctimes.L'últim cas denunciat per la policia espanyola és un en el qual. Els suposats experts informen d'un problema tècnic fals a l'equip de la persona que truquen. En el cas denunciat, primer parlen en anglès i llavors canvien d'idioma per adaptar-se i donar una falsa sensació de serietat.Un cop passen a l'agent que parla castellà, aquest demana al client que engegui el seu ordinador "". Un cop dins, donen instruccions a la víctima per tal de bloquejar el dispositiu i, després, diuen que la solució és instal·lar-se un programa per arreglar-lo, però realment es tracta d'una eina per poderque hi ha emmagatzemades.

