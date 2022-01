Sànchez presenta la querella contra Casado per atribuir-li fets «manifestament falsos»

El secretari general de, ja ha presentat la querella contra Pablo Casado a la sala segona del. Després que la setmana passada el líder del PP no es presentés a l'acte de conciliació -voluntari- als jutjats de, Sànchez ha tirat endavant la denúncia per calúmnies contra el dirigent conservador. El motiu? Les declaracions de Casado en les quals atribuïa al dirigent de Junts haver destrossat un cotxe de ladurant els fets del 20 de setembre del 2017, i també per haver acusat els dirigents indepdendentistes d'enaltir el terrorisme.La pel·lícula dels fets és la següent: el líder del PP, el divendres 17 de desembre, va assenyalar que a Catalunya els nens que parlen en castellà no tenen accés al lavabo . Ràpidament, Junts es va activar per anunciar una querella per denunciar les seves paraules. Casado hi va respondre sostenint que Sànchez havia estat condemnat per "destrossar" un cotxe de la Guàrdia Civil, i també va aprofitar per vincular els dirigents independentistes amb. "El món al revés: un delinqüent condemnat a 9 anys de presó per fer un cop d'estat i destrossar patrulles policials denuncia a qui exigeix complir la llei i la convivència", va insistir Casado.Sànchez rebat, en la querella, aquestes afirmacions. "Qüestionar el seu compromís amb el pacifisme constitueix unade la seva persona com a forma d'autoprojecció a la societat, ja que aquest compromís ha estat i continua sent pedra angular de la seva identitat personal i política, tal com la seva biografia de sobres acredita", assegura el text de la denúncia. També s'hi argumenta que en els fets provats de la sentència del Suprem contra els líders independentistes s'hi acredita que ni Sànchez nivan danyar els cotxes de la Guàrdia Civil, i remarca que el veredicte també elogia el seu compromís amb la "no violència".

