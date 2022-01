Els Estats Units eleven el to contra Rússia: si es produeix una invasió, afrontaran «severes» conseqüències

, ha alertat novament a Rússia de les conseqüències d'una invasió a Ucraïna durant les pròximes setmanes. El cap de govern nordamericà ha remarcat novament aquest dilluns davant el Consell de Seguretat de les Nacions Unides que seguirà treballant "de bona fe" amb els seus aliats per resoldre la crisi d'Ucraïna.Biden, però, ha imposat la condició que ho faran sempre que Rússia segueixi pel camí de la diplomàcia.: haurà d'assumir les "ràpides i severes" conseqüències d'aquest fet. "Si Rússia és sincera sobre com abordar les nostres respectives preocupacions de seguretat a través del diàleg, els Estats Units i els nostres aliats continuaran participant de bona fe. Si, en canvi, escull allunyar-se de la diplomàcia i atacar Ucraïna, haurà d'assumir la seva responsabilitat i enfrontar-se a conseqüències ràpides i severes", ha dit el president, Joe Biden, en un comunicat.El cap de la Casa Blanca ha comunicat que els Estats Units han detallat davant del Consell de Seguretat lper a "la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna", així com les "implicacions" que tindria qualsevol mena d'agressió tant per a aquest país, com per als "principis fonamentals de la Carta de les Nacions Unides".Biden ha assenyalat que tant els Estats Units com la resta dels seus aliats estan "preparats""El món ha de tenir clar que les accions de Rússia són una amenaça" i ha d'estar "llest per respondre als riscos que aquestes accions suposen per a tots".