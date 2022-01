«Twomey», el fenomen que crea un núvol que viu a sobre del Cumbre Vieja

En estas dos imágenes del #volcanLaPalma hay algo más que una nube y un edificio volcánico (en la primera desgasificando y en la segunda en erupción). Algo está ocurriendo, un proceso está en marcha …🤔 #LaPalma #masfuertesqueelvolcan #volcanoeruption #Erupcion #eruption pic.twitter.com/lFbfIxCV8h — StavrosMeL (@stavrosmel) January 29, 2022

El dia de Nadal, el passat 25 de desembre, els científics van donar per acabada l', a l'illa canària dedesprés de gairebé 100 dies d'activitat. Ara, més d'un mes després, hi ha unque segueix vivint a sobre del volcà.Segons explica el vulcanòleg de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN),, es tracta deli està vinculat a l'alliberació de SO2 a l'atmosfera. Es tracta d'unque s'ocasiona als volcans amb baixa explosivitat, com el Cumbre Vieja, que des del principi emet SO2 a l'atmosfera i es condensa en petites partícules (aerosols).Leses formen al voltant delsd'àcid sulfúric i amb l'emissió de SO2 a l'atmosfera, dona com a resultat núvols més brillants, com el que es manté a sobre del volcà. Meletlidis, veient que les xarxes van crear alarma i van comentar la possibilitat que el volcà tornés a entrar en erupció, va detallar que és un

