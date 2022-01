Un hotel del nord d'Europa busca personal internacional amb sous atractius

Un hotel de quatre estrelles situat a l'illa alemanya deha llençat una oferta de feina per contractar personal provinent d'arreu d'. La xarxa Eures, que fomenta la mobilitat laboral a la Unió Europea, gestiona el procés.Concretament, l'establiment busca cambrers, cambrers de pis, cuiners i recepcionistes, a qui oferirà un contracte indefinit i 40 hores dividides en cinc dies a la setmana. També es garanteixen viatges gratuïts en ferri a l'illa, situada prop de la costa tant d'Holanda com d'Les persones interessades han d'acreditar un coneixement d'anglès o alemany. També s'oferiran cursets als seleccionats. Als cambrers se'ls demana un A2, i als recepcionistes, un B2. Els sous oscil·len entre els 2.200 dels cambrers i els 3.300 euros mensuals dels xefs.Per a presentar-se al procés de selecció, les persones interessades han d'enviar el currículum a l'adreça de correu electrònic @ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de, amb el 27 de març com a data límit.

