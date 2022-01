El Parlament es prepara pel xoc amb la Junta Electoral per l'escó de Juvillà

ERC "tanca files" amb Borràs

Junts reclama "lleialtat" a Borràs

El Parlament va camí d'esgotar elfixat per la(JEC) per fer efectiva ladel diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa,. La mesa presidida peres reuneix aquest dimarts per coordinar des del punt de vista polític i jurídic l'estratègia perquè el dirigentfins que no hi hagi sentència ferma. Tot plegat, un xoc entre la sobirania de la cambra i l'òrgan electoral que a hores d'ara està a expenses de què digui el, que s'ha de pronunciar sobre les cautelars sol·licitades, i que es dirimirà amb Juvillà apartat de la primera línia per un problema de salut. La línia d'acord de lai elsés que Juvillà continua sent diputat mentre la inhabilitació no sigui definitiva. La principal incògnita és si aquesta unitat es mantindrà en cas que el, sense haver emès encara sentència ferma, ignora la votació amb la qual el Parlament va ratificar el diputat de la CUP i reclama que s'atengui l'ordre de la JEC. Borràs ha assegurat sempre que ella obeirà la decisió de la cambra per protegir els drets dels diputats. Fonts coneixedores de la situació expliquen, però, que desoir el Suprem no només podria tenir conseqüències sobre ella i els components de la mesa, sinó que també podria afectar funcionaris.La CUP té clar que la resposta a la JEC ha de serentre les tres formacions polítiques independentistes, i ha de servir per garantir els "drets i les funcions" de Juvillà. "No volem fer de la repressió una arma llancívola entre grups", insisteixen fonts de la CUP. La situació de salut de Juvillà -comunicada avui per la CUP i que el mantindrà apartat de l'activitat política normal- no canvia res en relació a l'ofensiva de la JEC. A través de Twitter, el cupaire ha insistit que vol que se li mantingui l'acta de diputat, tal com va acordar el Parlament a finals de l'any passat i com va ratificar fa pocs dies. Amb tot, la CUP insisteix que la resposta ha de ser "coordinada" i ha de ser una eina per a futurs casos similars.s'enfronta a un judici per desobediència al març i podria desembocar també en una condemna per inhabilitació.L'ultimàtum de la JEC arriba abans que el Suprem es pronunciï sobre els dos recursos presentats contra la seva decisió i, de fet, és una incògnita si aquest termini s'esgotarà abans que el tribunal hagi resolt sobre la qüestió. Dilluns passat, Juvillà va presentar el seu escrit a la sala contenciosa de l'alt tribunal i a finals de setmana, després de votar-ho al ple, ho va fer el Parlament. En tots dos recursos es demanen mesures cautelars per deixar en suspens l'ordre de la Junta Electoral. De tota manera, l'organisme electoral ha tirat pel dret i divendres va donar cinc dies a Borràs per executar la inhabilitació de Juvillà, sota l'amenaça de "conseqüències jurídiques" En concret, ha demanat a la presidenta de la cambra que informi de com ha fet complir l'ordre de retirar l'escó a Juvillà. La mesa es reunirà amb aquesta patata calenta i, més enllà d'esperar la resposta del Suprem, podria al·legar davant de la JEC que estan a l'espera que la justícia. Ens tindrà al seu costat per defensar els drets dels diputats i dels electors", ha assegurat la secretària general adjunta d'ERC, que ha titllat de "persecució injusta" la inhabilitació del dirigent de la CUP per no despenjar uns llaços grocs del seu despatx a la Paeria quan era regidor. Els republicans sostenen que s'ha de "plantar cara a la ingerència" de la JEC, a qui no reconeixen la potestat per apartar un càrrec electe.Tot i això, fonts del partit liderat peradmeten que la dificultat arribarà si el Suprem ordena apartar Juvillà sense que encara hi hagi sentència ferma, perquè si Borràs vol desobeir haurà dei assumir les conseqüències que se'n derivin. En el cas de Roger Torrent amb l'expresident, puntualitzen, l'acta va ser finalment retirada quan va arribar l'ordre del tribunal. Amb tot, els republicans asseguren que faran costat a la decisió de Borràs, sigui quina sigui, i n'assumiran les conseqüències. Recorden que, de fet, tant Torrent com l'estan afrontant unaper permetre el debat sobre l'autodeterminació i la monarquia al Parlament.Des de Junts, el missatge és inequívoc: posar en valor el paper de Borràs en contraposició al seu predecessor en el càrrec,, portaveu de la formació, ho ha dit sense subterfugis: si Juvillà hagués estat diputat en l'anterior legislatura, a aquestes alçades ja no disposaria de l'acta. Artadi s'ha basat en el record de l'episodi de, que va perdre la condició parlamentari fa exactament dos anys. Una decisió que va comportar la precipitació de les eleccions a Catalunya, que finalment es van haver de celebrar mesos més tard del previst arran de la pandèmia.Amb el cas Torra present i amb intenció de criticar -en diferit- l'acció de Torrent en l'anterior legislatura, Junts reclama posar en valor la feina de Borràs al capdavant del Parlament. "El seu comportament és exemplar amb la transparència, el compromís i la claredat. Demanem que la resta de partits independentistes estiguin al seu costat", ha indicat Artadi, que ha reclamata ERC i a la CUP en el moment que arribin -si és que es va a un escenari de xoc- les "conseqüències" jurídiques derivades de no atendre el requeriment de la JEC. La portaveu de Junts també ha aprofitat el context per carregar contra la taula de diàleg, que no té números de reunir-se fins: "No deu quedar ningú a Catalunya que dubti sobre la seva".El cas de Juvillà ha tornat a posar l'independentisme davant del mirall sobre com respondre a la repressió en un moment en què la unitat estratègica continua sense concretar-se malgrat les múltiples reunions dels últims mesos. Del xoc amb la JEC i de com es resolgui es podrà deduir la-tots els actors reclamen "consens"- i fins a quin punt la mesa liderada per Borràs apostarà per anar fins al final en l'aposta per mantenir l'escó a Juvillà. Almenys fins que arribi la sentència ferma del Suprem, frontera que és admesa per tothom com a final del camí.

