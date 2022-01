Rigoberta Bandini es pronuncia sobre la polèmica d'Eurovisió

No más odio, más amor💗 https://t.co/BPvvF17a5n — Rigoberta Bandini (@rigobandini) January 31, 2022

i de la cançó escollida per a representar Espanya aés lluny de finalitzar. Després de l'esbroncada generalitzada al voltant de les votacions que van escollircom a la representant espanyola; la polèmica sobre les bases del concurs que, en teoria, hauria incomplert la d'Olesa de Montserrat i el pronunciament de diverses entitats polítiques han elevat el to de crispació que ha generat un terrabastall entre les finalistes.Chanel, guanyadora per ha decidit abandonar Twitter entre llàgrimes després de "tot l'odi que ha rebut en les últimes hores" . Per la seva part,qui va arribar a la final amb la cançó, que va ser la més votada per part del públic juntament ambde les, ha decidit pronunciar-se després de tot aquest huracà al voltant del Benidorm Fest.A través d'una concisa piulada al seu compte de Twitter, Bandini ha demanat que es deixi de banda l'odi que s'està produint al voltant de la seva companya Chanel i es comenci a respecti la seva victòria i candidatura.aquest matí en un comunicat de premsa. El missatge de Chanel també ha estat un dels més sonats durant la jornada d'avui, molt marcada per la polèmica al voltant de la tria de la cançó per a Eurovisió. El seu missatge ha estat claríssim."Al final soc artista i del que m'encarrego és de pujar a l'escenari, fer bé el meu treball, transmetre coses boniques i fer sentir al públic". Per aquesta mateixa raó, la cantant reconeix haver-se sentit molt dolguda per tots els atacs que ha rebut durant les últimes hores. "Darrere de les pantalles hi ha éssers humans amb sentiments", ha recordat. La representant espanyola per aha assegurat que és molt dur portar l'odi: "Si no sento suport no passa res, però el hate és molt dur de portar".En les últimes hores s'han estès crítiques pel mètode d'elecció del representant espanyol a Eurovisió, que arribaran fins i tot al Congrés dels Diputats per preguntes de Galícia en Comú. A més, usuaris de les xarxes han fet notar que la cançó de Chanel podria incomplir les normes del concurs organitzat per TVE en tenir més paraules en anglès de les que permet el reglament de la mateixa televisió pública.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor