La nova junta del Foment de les Tradicions Catalanes es proposa fer un gir de 180º al pubillatge del país

Aquest passat dissabte s'han celebrat lesdel Foment de les Tradicions Catalanes, entitat que vetlla per al manteniment i promoció de la tradició delarreu del territori català, que s'havien de celebrar el març de 2021, però que la situació de pandèmia i l'aturada permanent que vivia el sector de la cultura popular van obligar a posposar.La nova junta està encapçalada per l'arenyenc, que farà dei que fins ara era delegat de l'entitat al Maresme, i pel manresà, que era el delegat a la Catalunya Central, ara noude l'entitat.Després dels seus nomenaments, ambdós han assegurat que necessitaran "convèncer la gent de la importància de fer un canvi i demanarem la implicació de tot el pubillatge vigent, tant de l'actual com del que ha de venir, per fer aquestque requereix la tradició".Així mateix, sense oblidar l'origen de la tradició i el que representa per als joves poder representar els seus municipis, també han deixat clar que "per mantenir la tradició ben arrelada al territori cal aportar-hii dotar-la d'que l'adaptin a les necessitats actuals de la societat catalana i especialment dels municipis que disposen de pubillatge. Per fer això, un dels objectius principals és evolucionar de la figura representativa que és ara el pubillatge i, reconeguda com un actor social i transformadora dels mateixos municipis, aportant nous valors i generant un impacte directe als ciutadans de cada poble i ciutat".Els objectius de la nova direcció impliquen aprofitar el capital humà que representa el pubillatge i convertir aquest capital en un. El primer pas d'aquest camí exigeix identificar els espais i oportunitats on es poden desenvolupar les diferents accions d'impacte social tenint en compte les diversitats del territori i la idiosincràsia de cada municipi.Per altra banda, la nova junta compta amb unaque destaquen per la seva joventut i, en una gran majoria, per haver estat hereus o pubilles de diferents punts del territori en els últims 15 anys. L'organigrama de l'entitat estableix, per una banda, una estructura deamb els respectius delegats i, per altra banda, una estructura interna dividida en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor