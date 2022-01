Alerten d'una estafa amb missatges falsos de Carrefour

🔴#OSIaviso | Atento, si recibes un SMS de @carrefoures diciéndote que accedas a un link para poder seguir usando la tarjeta PASS, bórralo, es un #fraude.



🚨Más info: https://t.co/OgJLGicQ8G



Si dudas, Tu Ayuda en #Ciberseguridad de @INCIBE: https://t.co/m45YXQ05PQ pic.twitter.com/DEGxXRQmFP — OSI Seguridad (@osiseguridad) January 31, 2022

L'Oficina de Seguretat de l'Internauta de l'Institut Nacional de Seguretat (INCIBE) ha advertit d'un nou cas dea través del seu compte de Twitter. En aquest cas, els estafadors pretenen fer-se passar per un servei del supermercatL'intent dees produeix a través d'unen el qual s'informa l'usuari que la seva targeta Pass està "temporalment suspesa". Els delinqüents, fent-se passar per membres del servei de Carrefour Finances Personals, conviden l'usuari a confirmar la identitat del propietari de la targeta, facilitant un requadre amb el text "Confirmar ara" perquè l'usuari hi faci clic i es produeixi l'estafa.Per a evitar caure en aquests enganys, l'INCIBE aconsella no obrir els correus electrònics ni els missatges de text de procedència desconeguda i tampoc contestar-los, una precaució que molts usuaris coneixen, però que amb missatges maliciosos com aquest és convenient recordar.

