Els nous protagonistes d'«Élite» per a la sisena temporada de Netflix

és una de les sèries més reconegudes i seguides dels últims anys a les plataformes. El seu èxit és immens a nivell mundial imanté l'aposta per a aquesta ficció juvenil, encara que vagi perdent intèrprets pel camí. Després de quatre temporades -amb una cinquena de confirmada-, la multinacional ha decidit... per a laFa exactament un any, al febrer de 2022, queperò avui han fet pública la llista de les cinc persones que entraran al repartiment per acompanyar diversos -que no se sap, encara, si sobreviuran a la cinquena temporada- dels membres originals com. Són aquests:L'actriu(coneguda per films com La innocència o la nova sèrie) és l'únic nom reconegut d'aquesta nova fornada d'actors; també hi entren. Netflix no ha desvetllat encara quan es rodarà aquesta sisena temporada ni tampoc quan s'estrenarà la cinquena.

