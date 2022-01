Plantegen la creació d'un canal de denúncia contra «streamers», «youtubers» i «tiktokers»

El sector de les noves plataformes de comunicació i de reproducció en streaming han obert certs buits legals que han posat en alerta les administracions públiques. Després d'un èxode massiu de creadors de contingut a Andorra, per així no haver de pagar el que consideren "molts imposts", segons ells, a l'estat espanyol pels seus beneficis a...Ara, doncs, arriba una nova proposa de laque pot posar en escac a la comunitat. La intenció de l'organisme és crear un canal des d'on es podrà denunciar elsque facin servir pràctiques irregulars.Segons la mateixa CNMC, la intenció és que aquestes persones deixin de treballar en cert buit legal. En una consulta pública oberta aquest mateix dilluns, la comissió demana al sector de creadors que es posicioni davant la possibilitat d'identificar influencers, comunicadors o altres membres del sector com a "prestadors de serveis de comunicació audiovisual".És un nou front obert contra tot aquest sector audiovisual que creix de manera exponencial, a nivells rècord, i no té una legislació concreta que la reguli. La majoria d'aquests creadors, especialment els que ho fan a través de vídeos limitats a YouTube o TikTok,Associacions de consumidors han denunciat repetides vegades l'ús d'aquestes pràctiques en uns creadors que són molt influents en el públic infantil, juvenil i adolescent.El paper de la CNMC serà clau en un futur, ja que la nova llei audiovisual -que encara no s'ha aprovat al Congrés dels Diputats- estableix queencara que no queda clar la situació de cadascun dels creadors en les plataformes existents a nivell actual. La consulta pública de la CNMC, que ha tingut poca ingerència fins ara en el sector "influencer",

