A judici un tuitaire per una piulada contra la corona espanyola

Laha estat l'escenari aquest migdia de dilluns de l'inici de la campanya de suport a un, que l'1 de març haurà d'anarper una. L'afectat i el seu, han comentat l'atestat "surrealista" del qual s'ha servit la Fiscalia per acusar-lo, en què s'al·ludia a uni un altre d'enaltiment del terrorisme. Aquest últim, segons s'ha precisat, s'ha desestimat. Més d'una cinquantena de persones han fet costat a Baiges.Amb motiu del judici s'ha constituït unaque, a través de la xarxa, vol fer visible el cas del veí de Montbrió i. De fet, un dels seus portaveus ha avançat que volen ferdel territori "per explicar que qualsevol de nosaltres pot patir la repressió" de l'estat. N'és prevista una a l'esmentada població, si bé se'n preparen d'altres a Mont-roig del Camp i a Cambrils. Igualment, s'han obert perfils a les xarxes socials per recaptar fons.L'advocat Carles Perdiguero, al seu torn, ha apuntat que amb el seu representat "anirem a Madrid asegons els paràmetres pel qual aquest es regeix "segons el Tribunal Europeu dels Drets Humans". En aquest sentit, ha apuntat que la piulada que durà Baiges a l'Audiència Nacional es va produir en el marc d'una campanya popular a Twitter coneguda com a #coronaciao i que a l'atestat "han mirat d'incloure-hi tot allò que els pot anar bé" per sustentar l'acusació. "Una crítica provocadora no pot ser delicte. I no té sentit que el delicte d'injúries a la corona figuri al codi penal", ha conclòs.Baiges ha explicat que, en ple confinament domiciliari, quan va rebre una notificació judicial després de fer una piulada un cop el rei Felip VI va fer un discurs per l'entrada en vigor l'estat d'alarma. A partir d'aquí, ha detallat, a l'atestat en vaig afegir d'altres, de missatges i comentaris. "Es van mirar el meu perfil per veure qui segueixo, qui em segueix, o què m'agrada o a qui repiulo", ha manifestat. Tot plegat, ha reblat, "és surrealista".Segons ha comentat Perdiguero, l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia argumenta que Baiges hauria vulnerat els articles 491.1 i 490.3 del codi penal. Per això, demana quatre mesos de multa a raó de 6 euros per dia, a més d'inhabilitar-lo del dret de sufragi actiu durant la condemna.

