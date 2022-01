Alerta per vents forts als dos extrems del país

Prealerta #VENTCAT #ProteccioCivil



▶ Es manté la previsió de forts vents amb ratxes que poden superar els 90 km/h al Pirineu, Prepirineu, nord de l'Empordà i Terres de l'Ebre https://t.co/TePEXhNy5k — Protecció civil (@emergenciescat) January 31, 2022

El servei d'alertes meteorològiques de Catalunya ha emès unaals dos extrems del país, previstos per aquest dilluns i dimarts. Concretament, el Meteocat fa referència a les zones delSegons detallen en un comunicat, s'hi podran viure episodis desobretot a partir de la tarda d'aquest dilluns i durant el matí de dimarts. La zona més afectada serà la Val d'Aran i les comarques pirinenques, tot i que l'Empordà i les comarques costaneres de l'Ebre es troben en perill 2/6.Davant del risc que les ventades poden suposar per a la població, el Departament d'Interior emet un conjunt dea tenir en compte. També cal anar alerta a la conca mediterrània, on es poden donar tempestes i vents forts que remouen el mar i poden provocari afectar el litoral amb violència.

