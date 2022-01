Aznar dona ple suport a Casado però assegura que el «ruboritza» haver-ho d'aclarir

Impresentable....

Samurai el 31 de gener de 2022 a les 14:40

No se trata de una reconversión de ultraconservadores hacia posiciones extremas. Se trata de extremistas que estaban camuflados en partidos conservadores. ¿Por qué? Porque así lo han querido, los han dejado y lo han permitido los partidos democráticos, aunque para ello llenen los micrófonos de excusas de mucha retórica y poca enjundia. En el caso del Partido Podrido, la justificación no llega ni a superar primaria: han estado en contra del cordón sanitario para que Vox no se haga la víctima. Es decir, en lugar de expulsar de la normalidad democrática a un partido de extrema derecha, le han dado más representación y notoriedad, y todo ello lo han hecho, según aseguran, para restarle credibilidad discursiva. O sea, han dado más poder a Vox para que no tenga más poder: para nota. Claro que ¿para qué iban a incomodarse con la extrema derecha si gracias a ella, y sin taparse la nariz, gobiernan en Andalucía y en Madrid?. Y si el Partido Podrido es triste, lo de los Socios-listos es patético, porque, por su culpa, el Parlamento español no ha enviado un mensaje internacional de rechazo frontal a la extrema derecha. Los socialistas querían la primera vicepresidencia, y ello pasó por encima del cordón sanitario, lo cual nos recuerda que la ambición del partido pasa por encima de los valores democráticos. Alarmante..... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de los fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa. Si me pegan, me divorcio..... Catalunya is not Spain !!*!!