La portaveu de, ha expressat aquest dilluns el suport "unànime" del partit a la presidenta del Parlament, per estar defensant l'escó de Pau Juvillà . "Estem en situació d'emergència democràtica, i hem d'explicar què signifiquen aquestes ingerències", ha ressaltat la portaveu de Junts, que ha recordat que un cas similar, el de, va derivar en unes eleccions anticipades a Catalunya. "El seu comportament és exemplar amb la transparència, el compromís i la claredat. Demanem que la resta de partits independentistes estiguin al seu costat", ha apuntat la dirigent de Junts, que ha instat a tenir "lleialtat" davant les conseqüències que pugui tenir per a la presidenta de la cambra la defensa de l'escó de Juvillà., ha resumit.El Parlament té fins aquest dijous per retirar l'escó al diputat de la CUP en base a la decisió de la(JEC), basada en la decisió del(TSJC) d'inhabilitar-lo per no despenjar llaços grocs quan era regidor de la CUP adurant una campanya electoral en la qual, per cert, els anticapitalistes no hi participaven. "L'Estat, de nou, es torna a saltar la separació de poders. I això compromet la integritat del Parlament", ha apuntat la dirigent de Junts. "Volem insistir en la situació de gravetat a la cambra, i com impedeix una democràcia plena", ha insistit. Des del primer moment, ha volgut subratllar Artadi, hi ha hagut un "canvi" a la presidència del Parlament un cop Borràs hi va aterrar."Hi ha compromís i claredat per part d'ella", ha apuntat, en referència també al vot delegat de Lluís Puig. Artadi ha remarcat que Borràs arribarà "fins on Juvillà vulgui arribar", una frase que suposa unrespecte el cas de Torra, durant el qual el president del Parlament era, ara conseller d'Empresa i Treball. "La presidenta és una de les persones més coherents que hi ha en política", ha apuntat la dirigent de Junts.Pel que fa a la, Junts ha refermat ela la iniciativa. "Ni es deroga el model del PP, com s'havia promès tantes vegades, ni es resolen els reptes del mercat laboral. No es recuperen competències catalanes pelsi no s'han atès cap de les peticions de Junts ni tampoc les dels socis de la investidura. Un cop pactats els pressupostos, Pedro Sánchez ha posat la directa cap ali no té intenció d'acordar res", ha insistit la portaveu de la formació, que ha extrapolat el cas de la reforma laboral amb el que passa amb la. "Al president espanyol li provoca incomoditat", ha assenyalat sobre la mesa de negociació amb Catalunya. "A aquestes alçades és evident per tothom, no sé quantes proves més necessitem", ha recalcat."No deu quedar ningú a Catalunya que dubti sobre lade la taula de diàleg. Quantes proves més necessitem? Hi ha actitud de menysteniment cap al poble de Catalunya.. L'instrument concret [la mesa] per permetre la investidura de Sánchez no està servint per res. Emplacem de nou les forces independentistes per avaluar la nova situació, perquè la taula no és taula ni és diàleg, ni és res", ha remarcat.El conseller d'Economia,, ha estat convidat aquest dilluns a l'executiva del partit per tal de poder explicar en quina situació es troba la proposta "parcial" de l'Estat per reformar el. Giró ha enviat una resposta "tècnica" al Ministeri d'Hisenda, liderat per, en la qual subratlla els punts febles del model plantejat. "Al final, tot canvia perquè res canviï", ha assenyalat Artadi. "No s'ha entrat en una negociació sobre el model de finançament. Estem convençuts que el govern espanyol no té interès ni coratge a l'hora de tirar-lo endavant. No hi ha cap model ni cap reforma possible que acabi amb l'de la Generalitat ni amb el dèficit fiscal. No té sentit parlar de variables del model sense parlar del repartiment dels impostos", ha apuntat la portaveu de Junts, que ha definit com a "perjudicial" la proposta.

