El plat català que Chanel no es perd per Nadal

🔴 Leonor Bergé, àvia de @ChanelTerrero: "La Chanel viu a Madrid i torna per dates assenyalades. Per Nadal, normalment ve i em diu 'iaia, escudella!' M'imagino que a Madrid no se'n fa..."#ElsMatinsTV3

▶ https://t.co/nqcIjebRhS pic.twitter.com/mYobetGMFH — Els matins TV3 (@elsmatins) January 31, 2022

Rigoberta Bandini no era l'única catalana que aspirava a anar a Eurovisió.també ho és, concretament d', on va viure des dels 4 i fins als 17 anys. Ara viu a Madrid per motius laborals, però la seva àvia explica a Els Matins que torna a Catalunya perUna de les que no deixa escapar és, li diu a la seva àvia quan s'apropen les. Així ho ha contatl'àvia en qüestió, aquest dilluns, qui també ha dit que imagina "que a Madrid no se'n fa [ella, d'escudella]".El plat típic nadalenc per excel·lència no és l'única preferència de Chanel. El dissabte a la nit, just després de guanyar el Benidorm Fest, Bandini la va felicitar i la representant espanyola a Torí li va proposar fer unaper celebrar-ho.

