L'aplaudit discurs d'Ibai amb Piqué sobre la llengua a Catalunya: «Mai he tingut cap problema»

La qüestió sobre l'ensenyament de la llengua a Catalunya i el seu impacte per a un castellanoparlant quan arriba al país sempre ha estat objecte de debat pels sectors més conservadors de l'estat espanyol.de qualsevol ciutadà en ser parlat en castellà o no passar d'una llengua a l'altra "per cortesia". Teories que s'han estès durant molts anys pels mitjans més conservadors i de la ultradreta espanyola, però que han estat tombades desenes de vegades. Aquesta vegada, però, per una de les persones més influents d'internet.L'streamer, en una conversa informal amb el capità del, ha volgut ser molt clar amb la qüestió lingüística que ha viscut a Catalunya des de fa gairebé una dècada., ha deixat clar que no ha tingut mai cap problema amb el castellà ni tampoc en situacions que, quan no entenia el català, el seu interlocutor canviés de llengua."Hi ha que pretèn fer veure que aquí no s'estudia castellà", ha insistit Llanos, quan Piqué reblava contra els mitjans de comunicació que venen aquesta idea., ha dit de manera irònica l'streamer, conegut per no tenir pèls a la llengua a l'hora d'opinar sobre qüestions polítiques o socials que considera rellevants.A més, ha afegit que "de moment no he conegut a ningú que no parli castellà", una frase que xoca de manera frontal contra els arguments de sectors molt conservadors de la política espanyola que assenyalen que la llengua castellana "està desapareixent de Catalunya"., ha insistit Piqué, per deixar clar "que aquí sembla que som d'una manera i no". Llanos ha volgut ser molt clar en què "és la seva opinió i vivència personal".

