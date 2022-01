Els comuns reclamen a ERC que doni suport a investigar els abusos de l'Església al Parlament

Els comuns reclamen a ERC que donin suport a la creació d'unasobre elsde la mateixa manera que els republicans sí que hi l'han impulsat al Congrés. El portaveu de Catalunya en Comú,, ha advertit de la incongruència que suposa que a Madrid sí que vulguin que s'investiguin aquests casos i que, en canvi, a Catalunya no. ERC va registrar la petició de comissió amba Madrid, mentre que els comuns només l'han demanat al Parlament de la mà de la"Les víctimes catalanes també mereixen aquesta reparació. Demanen que es traslladi l'acord del Congrés al Parlament", ha dit Mena, que ha advertit que hi ha prou majoria a la cambra catalana perquè aquesta comissió prosperi i que cal batallar contra unaque està fent "de tap" en comptes d'assumir la seva obligació per reparar les víctimes.Els comuns han fet un altre emplaçament a ERC, en aquest cas, a tomb de la. Com ja han fet en els darrers dies, han reclamat al partit d'que "no voti en contra" dels drets dels treballadors perquè el que està en joc aquest dijous és mantenir o no el marc laboral del PP. "Apel·lem a la responsabilitat de les forces progressistes catalanes a escoltar el que estan dient els", ha subratllat Mena, que ha insistit que no preveu un escenari en el qual ERC voti en contra de la reforma impulsada perPel que fa a la situació dedesprés que la JEC hagi donat cinc dies a la presidenta del Parlament,, per retirar-li l'escó, Mena ha assegurat que els comuns ja van votarcupaire i que el reglament de la cambra prevalgui mentre no hi hagi sentència ferma.

