CCOO reclama deixar sense efecte l'elecció de Chanel per a Eurovisió

La polèmica per la victòria de la cantant catalanaal Benidorm Fest no s'atura. A les crítiques de tupinada en l'elecció de l'artista per a representar Espanya en, s'han unit també els sindicats d'RTVE, que demanen "deixar sense efecte" el triomf de Chanel i investigar les "notables irregularitats" en l'elecció. RTVE, en un altre comunicat, ha promès revisar el procés de cara a l'any vinent, però manté que no hi ha irregularitats, després que Rigoberta Bandini obtinguessin més vots en suport popular, però perdessin davant la cançó de Chanel."Les diferents direccions implicades han d'aclarir, de manera urgent, com i qui va seleccionar al jurat del. Amb la mateixa urgència RTVE ha de fer públiques les actes de les votacions i les incidències registrades, totes en el seu conjunt. RTVE ha d'aclarir urgentment les relacions entre membres del jurat i la cantant Chanel Terrer. Ha de quedar clar si hi ha conflicte d'interessos, ha de quedar clar el sentit del vot de les persones que, en el jurat, tenen o han tingut relació amb la cantant guanyadora del festival", exigeix el sindicat.El Periódico de España publicava aquest diumenge un reportatge sobre com es va gestar la cançó guanyadora, amb el suport d'una, i Josep Manuel Silva, exconseller de RTVE, explicava que Chanel podria haver estat la candidata "oficial" de la cadena pública des de l'inici. D'altra banda, un dels membres del jurat va tenir relació professional com a coreògrafa amb la cantant,, si bé Chanel va declarar ahir que feia quatre anys que no hi tenia relació."Preguntes que RTVE ha de respondre: Quins van ser els criteris per a seleccionar al jurat? Existeixen o han existit relacions professionals entre membres del jurat i la cantant guanyadora? Què reflecteixen les actes de les votacions? Baix quins arguments el jurat va procedir a votar a les/els participants?", es pregunta CCOO.

