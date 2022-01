Casado, sobre la hispanitat: «És la fita humana més important després de la romanització»

Casado: "En Castilla y León surgió, no sólo la nación española, surgió la Hispanidad, que es el acontecimiento humano más importante, en mi opinión, después de la Romanización" pic.twitter.com/3LVOQu3sJS — El HuffPost (@ElHuffPost) January 30, 2022

El president del Partit Popular,, ha assegurat que la hispanitat és l'esdeveniment humà "més important després de la Romanització". Ho ha fet aquest cap de setmana, durant la campanya electoral de les eleccions de, en un acte del seu company de partit,No és la primera vegada que es manifesta en aquest sentit. L'octubre del, el líder delsva afirmar que la hispanitat era la "precursora de la globalització i modernitzadora d'un nou món". D'aquesta manera, segons Casado, l'expansió de lai llengua espanyoles pel món només està superada, pel que fa a rellevància històrica, per l'expansió de l'romà.Casado ha fet aquestes declaracions apuntant que la hispanitat va néixer a Castella i Lleó. Les paraules han provocat centenars de reaccions a xarxes socials, en què usuaris han fet befa de l'afirmació i recriminant-li "el paper secundari" dels estats on es parla castellà arreu del món. Altres creuen que per al president Popular "va ser més important el cop d'estat del 36" i demanaven "no fer-li cas".

