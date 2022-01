Elcelebrarà aquest dimecres una executiva extraordinària per decidir si la formació fa costat a la reforma laboral, que es votarà l'endemà al. Així ho ha explicat aquest dilluns el secretari general adjunt de la formació,, en roda de premsa després de la cita setmanal de la direcció. Els vots dels quatre diputats postconvergents són claus en cas que els socis de la investidura -- no avalin la reforma i elopti per l'abstenció. Un escenari en el qual, per a Pedro Sánchez, serien necessaris els vots de. "Estem en plenes converses", ha assenyalat Solsona, que ha indicat que el partit demanaa l'hora de modificar el text pactat amb sindicats i patronals.Pel que fa als Jocs Olímpics d'Hivern , el portaveu del PDECat ha demanat al Govern que defensi sense embuts la candidatura dels Pirineus i que no prengui decisions condicionada per la CUP, perquè aquesta formació -ha defensat- "no compleix" els compromisos, com va passar amb els pressupostos de la Generalitat. "Li demanem al Govern que governi", ha ressaltat l'alcalde de. També ha enviat un missatge a l'executiu pel que fa a la pandèmia, perquè els ha demanat reobrir l'oci nocturn i també refer els paràmetres que s'han estipulat a l'hora de fixar restriccions sanitàres.En clau parlamentària, Solsona ha expressat el suport a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, davant la "ingerència" de la Junta Electoral Central (JEC) pel cas de l'escó de Pau Juvillà. "Sempre hem demostrat el nostre màxim respecte a les institucions del nostre país", ha ressaltat l'alcalde de Mollerussa. La JEC ha donat fins dijous al Parlament per tal que procedeixi a la retirada de l'escó al representant anticapitalista. La cambra catalana ja ha elevat un recurs alper tal de frenar el procediment obert, que guarda moltes similituds amb el cas de l'expresident

