El PSC retreu a ERC que vinculi Marín al cas del Consell Esportiu per «amagar» la «purga» als Mossos

Elja va defensar la gestió dedesprés queavancés que la(Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional espanyola) apuntés amb documents que el Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat va finançar actes de campanya del partit . El 17 de gener, coincidint amb la publicació d'informació del sumari, els socialistes van definir com a "" la gestió que ha fet l'alcaldessa per aclarir el vincle entre l'ens esportiu i la formació, i van demanar que la investigació fes "el seu camí". I, aquest dilluns, el partit ha desplegat un altre missatge de protecció a Marín, un cop ERC ha demanat que comparegui al Parlament , portaveu en funcions del PSC, ha considerat que la petició dels republicans està "" i pretén ser una "" per "amagar" la polèmica pel relleu a la cúpula delsLa dirigent socialista ha lamentat les "" que hi ha al darrere, segons el PSC, de la demanda d'explicacions de Marín al Parlament. Al seu entendre, ERC prova de tapar la "" que s'ha fet a la policia catalana, per la qual els socialistes demanaran una comissió d'investigació al Parlament. "No ens ha convençut", ha expressat Moret sobre la compareixença de la setmana passada del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , a la cambra catalana. En referència al cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet, ha reclamat respectar la "" de Marín, i ha recordat que l'alcaldessa i l'Ajuntament ha lliurat tota la informació disponible per "" laEls focus tornen a enfocar Marín arran del pas fet per ERC, que ha registrat una sol·licitud de compareixença de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona a la(CAI) del Parlament, arran de la investigació oberta per presumptes delictes deal consell esportiu de la ciutat. El cas, destapat per aquest diari, es troba en fase d'instrucció i Marín ja va haver de declarar per detallar la reacció de l'Ajuntament a les irregularitats detectades.Aquesta és la segona vegada que els republicans demanen que Marín comparegui al Parlament. En la primera ocasió, el novembre de 2020, la petició va decaure pel canvi de legislatura. A més de Marín, ERC també ha sol·licitat la compareixença de, segon tinent d’alcalde de l’Hospitalet i primer secretari del PSC local; de, exregidor d’Esports que va dimitir arran de la investigació , i deEl cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet i el relleu a la cúpula dels Mossos no són les úniques qüestions que fan xocar el PSC i ERC. Latambé és motiu de discrepància. Els socialistes han fet una crida a les forces progressistes, especialment als republicans, per fer possible la convalidació del decret al. En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva, Moret ha acusat ERC de "" el pacte entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats, i ha tornat a demanar un vot favorable de la formació d'. "Fem una crida explícita i contundent a ERC perquè no boicotegi la reforma laboral", ha insistit. La votació s'ha de validar aquesta setmana a la cambra baixa espanyola. "Demanem responsabilitat i compromís amb els treballadors i treballadores", ha afegit la dirigent del PSC. Els socialistes entenen que si ERC vota al costat deli l'no haurà actuat de forma "responsable".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor