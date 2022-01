L'OMS no descarta la retirada de les mascaretes en interiors a la primavera

Altres notícies que et poden interessar

La directora de, la doctora, ha calmat els ànims davant "l'entusiasme i eufòria" de diversos experts que apunten a unas a finals de l'hivern. Tot i això, des de l'OMS es mostren positius per teniri, per tant, deixar de dur mascaretes en interiors aquest mateix any i quan torni el bon temps.En una entrevista a, Neira ha admès que posar dates a certs aspectes de la pandèmia "és complicat", sobretot en aquestes setmanes, que l'OMS considera "crítiques". Des de l'organització han assegurat que després de passar aquesta sisena onada esperen rebre "bones notícies". La directora de Salut Pública de l'OMS ha confiat quea la primavera i creu que elper entrar en una "de control" i que la Covid-19 "es podrà gestionar d'una altra manera".És més, ha determinat que la seva previsió és que en el 2022 es podrà entrar en una fase de control de la Covid-19 i de la pandèmia (que deixarà d'anomenar-se així), amb un sistema de vigilància epidemiològica i mesures de tractament i atenció "diferents" a les dels darrers dos anys.En aquesta previsió, s'emmarquen els plans del Departament de Salut anunciats pel conseller Josep Maria Argimon en els últims dies sobre canviar la gestió de la pandèmia si els casos continuen sent lleus. La representant de l'OMS prefereix, sinó d'una "fase d'adaptació per conviure amb un virus que es pot tornar epidèmic però que no causarà el mateix impacte greu que ha tingut fins ara".​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor