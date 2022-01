Galícia en Comú porta al Congrés la polèmica per l'elecció de la representant a Eurovisió

, la marca gallega de Podem, haaquest dilluns diversesaldels Diputatssobre el, que va elegir la cançó de la catalana Chanel com a representant a Eurovisió 2022. La formacióal llarg de les semifinals per a la selecció dels representants d'Eurovisió 2022".El diputat de Podem Antón Gómez Reino volper a la, la puntuació detallada de cadascun d'ells i els criteris de valoració estipulats a les bases per a la puntuació final".Terrero es va imposar a la també catalanai a les gallegues, que havien portat al concurs dues cançons ambEn declaracions a Catalunya Ràdio, Gómez Reino haque ha suposat "una enorme despesa de recursos públics". Ha afirmat que "hi pot haver un conflicte d'interessos" entre el jurat i el vot popular, que "no s'ha tingut en compte". "Crec que és positiu i sa democràticament" que es conegui els criteris del jurat, ha sentenciat.

