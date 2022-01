La inflació es frena per primer cop en 10 mesos

L'(IPC) a l'Estatconsecutius a l'alça. Aquest gener, las'ha situat en el, cinc dècimes menys que al desembre (+6,5%), segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).Segons l'INE, aquest canvi de tendència es deu a la, que el gener de 2021 va registrar una forta pujada de preus. Per altra banda, la–la que no té en compte ni els aliments no elaborats ni els productes energètics-, tres dècimes més que el mes anterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor