La Generalitat rebutja per escrit la proposta de finançament autonòmic de l'Estat

El conseller d'Economia i Hisenda,, ha remès un informe al govern espanyol sobre la proposta defeta pel Ministeri d'Hisenda en quèlaplantejada per l'executiu estatal.Segons han publicat diversos mitjans aquest diumenge i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la GeneralitatL'Estat vol que es tingui en compte no només la població real sinó indicadors com el despoblament, la sanitat, l'educació i els serveis socials. Això faria que la població calculada per a Catalunya quedés per sota de l'autèntica i rebés menys recursos. Per això, Giró veuque s'alteri el còmput en base al nombre de targetes sanitàries de cada comunitat autònoma o dels alumnes matriculats a l'ensenyament.Sobre el, el conseller proposa al seu informe que s'abordi fora del model de finançament, mitjançant polítiques públiques. En canvi, el Govern defensa que qüestions com elsón imprescindibles a l'hora de fer el càlcul.

