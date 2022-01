Berga protesta contra els Jocs Olímpics d'Hivern

Unesconvocades per la plataformahan tallat, aquest diumenge a la tarda, la C-16 al seu pas per Berga peral Govern de la Generalitat l’pelsi que s’inclogui el Berguedà en la consulta vinculant sobre el projecte olímpic.El tall a la C-16 s’ha iniciat a les sis de la tarda a la Plaça Gernika, a l’alçada de l’entrada centre de la ciutat, on diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra esperaven l’inici de la marxa per a desviar el trànsit per la C-26 direcció l’Espunyola, per a després dirigir-los cap a Casserres de manera que es poguessin reincorporar a la C-16.Els manifestants han marxat fins l’entrada sud amb una pancarta amb el lema, allà han mantingut el tall durant gairebé dues hores. Finalment, han desconvocat a les vuit del vespre, fet que ha permès reobrir el trànsit a les 20.24 hores.El tall es produeix deu dies després que el Govern anunciés que laes faria exclusivament entre els veïns de la. Al Ripollès, que també exigeix formar-ne part, s'ha fet una acció simultània al punt quilomètric 92 de la C-17, al sud de Ripoll.El Servei de Trànsit ha informat sobre cues de 15 quilòmetres a la C-16 fins a Berga i de 16 quilòmetres de retencions a la C-17/N-260 fins a Ripoll. Els talls s’han produït en dues vies que són els principals punts de connexió entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Pirineu, on cada cap de setmana s’hi dirigeixen milers de persones.Hi haurà ampliació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor