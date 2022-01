Diversos artistes marxen d'Spotify perquè permet desinformació sobre la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Després quedemanés la retirada de les seves cançons d'per no compartir espai amb un podcast de difusió de "desinformació" sobre la Covid-19, ja són tres els artistes que s'han sumat a la seva causa: ahir ho van fer, iha anunciat que serà el següent si la plataforma no canvia d'opinió.El programa en qüestió és, presentat per, que des de l'any 2020 és un contingut exclusiu d'Spotify, que en va pagar uns 100 milions de dòlars, segons el portal Xataka. El podcast ja va rebre crítiques per part del món científic a principis de gener, quan 270 professionals van emetre un comunicat titllant-lo de "perill per a la salut pública".Joe Rogan no es considera un negacionista, però pel seu programa han passat personatges tan polèmics com, un doctor que va arribar a comparar la Covid amb l'Holocaust. Rogan sí que ha estat molt crític amb les mesures que retallen les llibertats que s'han anat imposant per frenar l'expansió del coronavirus.Pel que fa a Spotify, els responsables de la plataforma s'han limitat a dir que tenen "una gran responsabilitat a l'hora de trobar l'equilibri entre la seguretat per als oients i la llibertat dels creadors", i afirmen que ja han eliminat uns 20.000 podcasts relacionats amb la​​​​​​​​​

