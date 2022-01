RTVE s'obre a millorar el procés de selecció del representant a Eurovisió

ÚLTIMA HORA: Comunicado de @eurovision_tve: anuncia un programa musical y abre diálogo para la siguiente edición del #BenidormFest. Son conscientes de la controversia generada con la victoria de Chanel. #Eurovision pic.twitter.com/ljyobpFGIh — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) January 30, 2022

ha assegurat a través d'un comunicat que estàper millorar, de cara a pròximes edicions, eldel Benidorm Fest", el programa que escull el representant d'Espanya a Eurovisió.Enguany s'ha imposat, una cantant i actriu cubana que ha viscut des de petita a Olesa de Montserrat. En segon lloc ha quedat la barcelonina Paula Ribó, sota el nom artístic de, amb la cançó "Ay mamá", que reivindica el cos femení i la maternitat centrant-se en els pits, que en ple segle XX encara estan censurats a les xarxes socials. L'han seguida les gallegues. L'elecció de Chanel ha aixecat unaa les xarxes, perquè no ha coincidit amb el vot popular.Les classificacions del concurs es basaven en un sistema de votacions on es contemplava el vot d'uni el vot del, que estava dividit en dos. Unrepresentava el vot d'un jurat demoscòpic compost per una mostra de la població espanyola seleccionada amb regles estadístiques. L'altrerepresentava el vot del públic i espectadors que votaven mitjançant trucades o missatges. El resultat del concurs va ser trending tòpic amb l'etiqueta #Tongazo.

