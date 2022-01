Xavier Trias: «Ara no es donen les condicions per la independència»

. Ho ha dit l'exalcalde de Barcelonaen una entrevista a l'Abc aquest diumenge, en què també s'ha preguntat què ofereix el govern espanyol perquè Catalunya no tingui laque pateix actualment.Trias ha acceptat que la Generalitat i els governs han, fins i tot "disbarats", però també ha remarcat que l'independentisme potser no estaria tan estès si "Catalunya tingués una". Una relació que, segons ell, hauria de ser de "solidaritat, però de dependència".Sobre la, declarada perla tardor del 2017, Trias ha recordat que no es va fer efectiva, sinó que l'expresident ho va fer només com unaamb l'objectiu de. "Si Catalunya no va bé, Espanya ho passarà molt malament", ha advertit.Davant la situació tensa entre els socis de govern a Madrid, en què ERC dona suport a l'executiu de Pedro Sánchez, però es mostra contrària en punts com la reforma laboral o la matèria lingüística, Trias ha estat clar quan ha dit que si l'actual govern espanyol cau "és la fi del món"., ha lamentat.L'exconseller de Salut i de la Presidència també ha, a qui ha titllat de "fer veure que ajuda la gent que ho té complicat, però li va bé que els segueixi anant malament", a més de denunciar que "no pren la iniciativa social per canviar les coses". "Els que vivien malament, amb ella viuen pitjor", ha dit. Ha constatat que l'alcaldessa fa maniobres d'aproximació a ERC.

