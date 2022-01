Què són les bretxes de dades i com es poden evitar?

Aquest divendres,, es va celebrar el, que té l'objectiu de crear consciència sobre els drets que tenen els usuaris d'amb relació a la informació personal, i que permeten decidir el tractament de les seves dades, tal com s'estableix alQuan es produeix unque pot provocar que aquestes dades s'escapin del control dels responsables del seu tractament, n'anomenem una. Les bretxes de dades, doncs, són un perill per a la privacitat de les persones i les organitzacions, ja que es potinformació de caràcter personal o confidencial. Un bon exemple és el que va passar el 2019 amb lade 773 milions d'adreces de correu electrònic i 20 milions de contrasenyes, la que ha estat la filtració de dades més gran de la història.La companyia de seguretat, divisió de ciberseguretat d', explica que la raó principal que es produeixin aquestes bretxes són els atacs de, per part de. Aquests infecten els sistemes i les xarxes de seguretat dels responsables del tractament de dades, en prenen el control i després demanen un rescat a canvi de permetre la recuperació de la informació. Segons les últimes dades de l', els incidents d'aquesta mena registrats van ser 1.503.És per això que des d'Entelegy aconsellen a les organitzacions que compleixin amb tots els estàndards de seguretat que marqui la normativa i que facin auditories amb freqüència, perquè així es puguin localitzar a temps les possibles, i evitar que es produeixin bretxes. A més, també assenyalen que cal, sigui impresa o digital, un cop hagi acabat la seva funció; i xifrar tota la informació sensible. A més, també recomanen fer servir serveis d'perquè els empleats guardin la seva informació confidencial, per tal que només hi puguin accedir persones autoritzades.Altres consells són mantenir els, així com el seu software,; instal·lari tenir-ne sempre l'última versió disponible, protegir tots els comptes i perfils amb, i estar alerta amb els atacs de phishing.Finalment, Entelegy destaca la importància d', ja que qualsevol errada d'un sol treballador pot comprometre la informació de tota l'empresa.

