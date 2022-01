La sorprenent proposta de Chanel a Rigoberta Bandini post Benidorm Fest

Chanel diciéndole a Rigoberta “fem una calçotada” me representa pic.twitter.com/wZKEFYipqQ — Guillem Clua (@guillemclua) January 30, 2022

es va proclamardelaquest dissabte al vespre, cinc punts per davant de la favoritaVa ser una victòria contra tot pronòstic, però el vot del jurat va permetre que la cubana criada a Olesa de Montserrat es convertís en la"Vull enviar-li tota la meva força a Chanel, t'agarrem del braç tal com fèiem en la nostra cançó, germana, ho petaràs". Així l'haaquest diumenge amb una publicació a Instagram, tot i que no era la primera felicitació que Ribó feia arribar a la guanyadora.I és que un cop acabat el festival i coneixedors dels resultats finals, Bandini es va apropar a Chanel per abraçar-la, felicitar-la i desitjar-li sort. Un gest que l'olesana va agrair fins al punt de proposar-li una trobada per celebrar-ho.

