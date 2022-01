Mónica Oltra fa rectificar «La Razón»

El diariha rectificat un article que feia referència, tal com la presidenta de govern valencià havia sol·licitat. L’article, signat per Iñaki Zaragüeta, es titulava “Mónica Oltra no logra su objetivo”. L’article,, feia referència a l’assetjament “injustificat” per part de l’oposició que havia denunciat Oltra. El periodista argumentava que la dirigent de Compromís no havia aconseguit convèncer, en la seva compareixença a les Corts, que era una víctima.Lade La Razón, que podeu recuperar aquí , té diversos punts. El primer sobre uns abusos a una menor per part del marit d’Oltra, encara pendent de resolució al Suprem, i que el rotatiu deia que ja hi havia sentència. El diari també retira l’expressió que la diputada es “va posar de costat”.El diari espanyol també ha hagut de rectificar que assegurés que elhagués imputat a Oltra per posar traves a una investigació sobre abusos en centres de menors dependents de la seva conselleria.També era errònia la informació sobre un succés en unaon, “sense investigació i com que era un centre dirigit per monges” es va acomiadar un treballador i es va tancar la instal·lació.Per últim, el rotatiu s’ha hagut d’empassar que va mentir sobre una causa oberta a, que no existeix.

