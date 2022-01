La Intersindical exigeix als partits catalans que no convalidin la reforma laboral

La Intersindical ha celebrat aquesta concentració de manera coordinada amb els sindicats majoritaris de Galícia (CIG) i el País Basc (ELA i LAB).

Desenes de persones s'han concentrat aquest diumenge al migdia a lade Barcelona per expressar el seu. Convocats per la, els concentrats han exigit als partits catalans que no convalidin aquesta proposta.El secretari general de la Intersindical,, ha acusatde no complir amb les seves promeses electorals ni amb els pactes amb algunes formacions polítiques, i ha assegurat que la reforma "manté el pitjor" de les anteriors.En concret, Perelló ha assenyalat que continua abaratint els, ja que no es recuperen els 45 dies d'indemnització per any treballat; permet que les empreses tanquin sense autorització administrativa i manté la prevalença dels convenis estatals per sobre dels autonòmics, un fet especialment greu en el cas de Catalunya, on la realitat socioeconòmica dista molt de la d'altres comunitats, ha apuntat.A més, ha recordat que es va "prometre" la derogació de les dues reformes anteriors, criticant especialment que la ministra de, ho va dir durant el darrer congrés deAixí, la Intersindical vol que s'obri l'oportunitat de fer esmenes per poder eliminar els aspectes "més lesius" amb la classe treballadora, com ara aturar la, i que es deixi de generar una bossa més gran de "treball precari i mal pagat".Sergi Perelló s'ha mostrat crític amb la postura de, als quals ha acusat d'acceptar la, i també ha trobat "incomprensible" que aquestes dues forces sindicals facin seu un discursassegurant que no hi ha alternativa.

