Detingut per 10 robatoris, amb 73 antecedents i prohibició d'entrar a 4 municipis

Elsvan detenir el passat diumenge un home de 25 anys pera establiments comercials i equipaments educatius i culturals de tres municipis del Baix Llobregat en els últims tres mesos.Amb aquests, el jove acumulai ja té una prohibició judicial d'entrar a, on havia comès els deu últims robatoris; i també a Begues.El lladre actuava forçant un accés no principal, com ara una finestra o una porta contigua i robava, com ara telèfons mòbils, tauletes o projectors. Després els revenia o els canviava per droga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor