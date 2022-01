Masia Pairal Can Carreras Garnatxa, una delícia a preu d'escàndol

Masia Pairal Can Carreras Garnatxa



Per què el recomana Cupatges?



El recomanen perquè pagant poc més de 15 euros estareu tastant tres generacions de vi i perquè reivindiquen les garnatxes dolces de l'Empordà. Molt de vi en només 50 cl. Sublim. El recomanen perquèestareu tastant tres generacions de vi i perquè reivindiquen les garnatxes dolces de l'Empordà. Molt de vi en només 50 cl. Sublim.

Com diu Màrius Fuertes (a Sant Climent Sescebes)on es produeixen vins des de generacions incomptables i amb una història de viticultura familiar que arrenca el 1305.Emparat sota la DO Empordà, elés un vi dolç que prové de raïms de vinyes velles de garnatxa blanca i de garnatxa roja. Un cop vinificat, el vi envelleix set anys en botes de 500 litres. Part d’aquest vi traspassat va a les botes més antigues de la casa per enriquir les soleres velles. Cada vegada que s’embotella aquest vi, s’extreu només un percentatge petit de garnatxa per tal de no perdre l’antiguitat de la solera.No té anyada, ja que part del vi prové d'aquestes soleres de les quals ni el celler sap l'any que es van començar a utilitzar les botes. Diuen els seus elaboradors, el celler empordanès Martí Fabra, "".Fixeu-vos si són antigues que les mesuren en càrregues. Les botes més grans, mesuren 45 càrregues, i també n’hi ha de 30 i de 15. Una càrrega equival a 8 mallals, i un mallal a 16 porrons. "", diuen al celler, "".Trobareu les aromes que ha de tenir. Potent i complex, amb aromes d'orellanes, panses, mel, cafè, fruits secs... En boca és ampli, untuós i molt persistent. Té un postgust molt llarg i molt agradable. Una de les millors opcions per fer una sobretaula o per aperitius. Ideal amb galetes, fruits secs, mel, confitures, fetge gras o formatge blau. Ah, i el millor de tot és el seu preu;

