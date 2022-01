Vídeo | Un conductor es grava anant a 417 km/h a Alemanya

Unes va gravar circulant per una autopista alemanya a 417 km/h amb el seuL'empresari va penjar ael vídeo on es veu conduint a aquesta velocitat i passant per davant d'altres vehicles, i també celebrant aquesta gesta amb altres conductors de vehicles esportius d'alta gamma.A la descripció del vídeo, l'home explica que es va gravar d'unaen un tram d'autopista que, tal com especifica, tenia tres carrils i on gaudia de bona visibilitat. "Laera una prioritat", assegura el conductor.Les autoritats alemanyes, però, l'han multat per, tot i que el tram per on va arribar a agafar els 417 km/h no té límit de velocitat.

