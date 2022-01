Chanel, la representant espanyola a Eurovisió que té «unes arrels catalanes precioses»

i representarà Espanya a Eurovisió 2022 amb la cançó SloMo. En la votació ha rebut un total de 96 punts. L’artista va néixer a Cuba però es va criar a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat.Chanel ha estat la gran, ja que no estava a les travesses per la victòria. La seva actuació ha estat molt potent, amb ball, cant i acrobàcies. Ha estat la favorita del jurat, amb 51 punts.En segona posició ha quedat la catalana, a qui molts donaven com a favorita, amb el seu himne Ay mamá, que ha obtingut 91 punts. El podi l’han completat les galleguesamb Terra, amb 90 punts. Else celebrarà el 10, 12 i 14 de maig a Torí, a Itàlia.Chanel va néixer a Cuba però es va traslladar a viure a Olesa de Montserrat amb tan sols quatre anys. Ella mateixa explica en una entrevista a Rac1 que “té unes” i que, encara que s’hagi hagut de traslladar a Madrid per feina, segueix “100% lligada amb el nostre país”.Podeu recuperar l'entrevista aquí:

