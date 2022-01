Manresa dansa des del cel en l'estrena de la commemoració dels 500 anys d'Ignasi a la ciutat

Un programa d'actes transversal amb més de 100 activitats

De Manresa al món

Quasi unaque l'Ajuntament de Manresa anunciés la seva voluntat d'aprofitar la celebració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la capital del Bages per potenciar la imatge de la ciutat, aquest 29 de gener, finalment, ha arribat l'esperada data.Manresa Transforma, un espectacle deprotagonitzat per la companyiaha donat el tret de sortida oficial a la celebració de, que conté un programa al llarg de l'any amb més de 40 accions i 100 activitats en commemoració dels 500 anys de l'estada d', on va escriure els Exercicis Espirituals, punt de sortida de la creació de lai de l'El públic que esperava a la plaça Major ha dedicat unaquan han baixat des del saló de sessions de l'Ajuntament a peu de carrer després que l' acte institucional ha finalitzat amb gairebé mitja hora de retard que s'ha traslladat a l'inici de l'espectacle.L', del segle XVI, ha estat l'encarregada de saludar les autoritats i el públic amb el seu ball i tot seguitha ofert una mostra de foc davant d'una plaça plena fins a l'entrada del carrer Sobrerroca.Un pilar de quatre de laha donat l'entrada a l'espectacle de Sacude que, alçats ambper una grua de grans infraestructures, ha portat els sis protagonistes fins a més amunt del sostre de l'ajuntament on han començat a ballar a ritme deL'espectacle, per moments, format per quatre membres del grup penjats de dalt de tot de la grua, i dos més dins de la peixera, s'ha portat a terme a diferents altures, i el punt culminant ha arribat amb un imperatiu: "", que han pintat al frontal de l'estructura, seguit de la despenjada dels dos balladors aquàtics.Unaha posat el punt final a l'espectacle que ha anat acompanyat d'undes del lateral de Santa Llúcia, que ha meravellat el públic assistent i que ha seguit l'espectacle a peu dret.L'espectacle inaugural dona pas a un programa que contéi que està distribuït en: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós -que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove- i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb la cantant israeliana, l', l', l', entre molts altres.L'organització està liderada per l'i l'2022, que compten amb un bon nombre d'institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s'han implicat en el projecte.Manresa 2022 commemora els 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a. Ignasi va estar-se prop d'un any a la ciutat, s'hi va inspirar per a escriure els Exercicis Espirituals i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús.Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l'orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració -de relleu mundial- permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del​​​

